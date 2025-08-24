به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این مراسم در همه‌ی بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها و تکایای هرمزگان برگزار شد.

مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) با حضور دسته‌های سینه زنی و عزاداری سنتی و محلی به صورت زنده از امامزاده سید سلطان محمد (ع) شهرستان رودان از صداوسیمای مرکز خلیج فارس پخش شد.

حضرت امام رضا (ع) در سال ۲۰۳ هجری - قمری ۲۹ صفر توسط مامون عباسی در طوس به شهادت رسید.