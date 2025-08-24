پخش زنده
مردم هرمزگان در روز شهادت امام مهربانیها، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این مراسم در همهی بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها و تکایای هرمزگان برگزار شد.
مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) با حضور دستههای سینه زنی و عزاداری سنتی و محلی به صورت زنده از امامزاده سید سلطان محمد (ع) شهرستان رودان از صداوسیمای مرکز خلیج فارس پخش شد.
حضرت امام رضا (ع) در سال ۲۰۳ هجری - قمری ۲۹ صفر توسط مامون عباسی در طوس به شهادت رسید.