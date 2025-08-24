همزمان با آخرین روز از ماه صفر سالروز شهادت امام هشتم شیعیان، امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) در مناطق مختلف استان کرمان به سوگ نشستند و بر سر و سینه زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان هیئت‌های عزاداری در مناطق مختلف استان کرمان از صبح امروز با حضور در مراکز شهر‌ها، مساجد و تکایا سینه زنی، زنجیرزنی و نوحه سرایی و در مظلومیت امام مهربانیها ثامن الائمه(علیه السلام)عزاداری کردند.

برپایی موکب ها، پخت و توزیع غذا و پهن کردن سفره های احسان و برپایی ایستگاههای صلواتی در مناطق مختلف استان از دیگر برنامه های سالروز شهادت امام رئوف علی بن موسی الرضا(علیه السلام) بود.