امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

غبارروبی گلزار شهدای شیراز به مناسبت هفته دولت

آیین غبارروبی گلزار شهدای شیراز صبح یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با فرارسیدن هفته دولت با حضور حسینعلی امیری استاندار شیراز و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۱۲:۱۸
خبرهای مرتبط

گلباران قبور شهدا و برگزاری رژه موتوری در شیراز

برچسب ها: غبار روبی شهدا ، گلزار شهدا ، گلزار شهدای شیراز ، شیراز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 