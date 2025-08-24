پخش زنده
فرآیند بازیافت نخالههای ساختمانی، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش بار آلودگیهای محیطی و ارتقاء پایداری منابع طبیعی محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: ۹۰ درصد از نخالههای ساختمانی قابلیت بازیافت دارند اما در زمان حاضر ۷ درصد از این نخالهها بازیافت میشود.
کوروش امیدیپور در ادامه با تاکید بر اهمیت بازیافت نخاله های ساختمانی در حفاظت از محیط زیست افزود: نخالههای ساختمانی و عمرانی فقط در سه استان تهران، خوزستان و کرمانشاه بهصورت صنعتی بازیافت میشود.
نخالههای ساختمانی که عمدتاً شامل مواد معدنی نظیر بتن، آجر، سنگدانهها و فلزات بازیافتی هستند، در صورت دفع غیر اصولی، موجب مخاطرات زیستمحیطی از جمله آلودگی خاک، نفوذ آلایندهها به منابع آب زیرزمینی و تشدید اثرات گلخانهای میشوند.