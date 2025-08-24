پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: تا فردا از شدت گرمای هوا در استان کاسته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به خروجی مدلهای پیشیابی تا فردا با تضعیف پر ارتفاع جنب حاره، باز هم از شدت گرمای هوا در منطقه کاسته میشود ضمن اینکه تا اواخر هفته تحت تاثیر گرادیان فشار حاکم بر منطقه شرق کشور، انتظار وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعات را خواهیم داشت که میتواند باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در منطقه به ویژه در نیمه شرقی شود .
کارشناس هواشناسی استان افزود: در مرز شرقی احتمال بروز خسارت و طوفان گرد و خاک نیز وجود دارد.
لطفی گفت: دمای هوا هم تا صبح روز شنبه روند کاهش نسبی دارد بنابراین اطمینان از استحکام پوشش سازهها و گلخانهها و سقفهای موقت، خودداری از توقف و پارک خودروها در اطراف دیوارها و درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره را پیشنهاد میکنیم و در این مدت اجتناب از قرار گرفتن در فضای باز در ساعات آلودگی به ویژه برای بیماران قلبی و تنفسی و کودکان توصیه میشود.
صبح امروز قهستان با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۳۶ درجه سلسیوس ثبت شد.
بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده از ایستگاه درح با ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت و بیشترین کاهش میزان دید افقی با ۲ هزار متر از ایستگاه حاجی آباد زیرکوه گزارش شد.