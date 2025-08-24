

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۴

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری، کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی

ناظر داوری: مسعود مرادی

داور VAR: وحید زمانی، کمک: محمد علی پورمتقی

آلومینیوم اراک - خیبر خرم‌آباد

داور: سعاد وفاپیشه، کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش

ناظر داوری: حسین نجاتی

داور VAR: سیدرضا مهدوی، کمک: امیرمحمد داودزاده

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش

ناظر داوری: محسن ترکی

داور VAR: موعود بنیادی‌فرد، کمک: علیرضا ایلدروم