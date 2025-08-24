پخش زنده
امروز: -
پیام حیدری دیدار سپاهان اصفهان - پرسپولیس در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر اعلام شد:
دوشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۴
پیکان تهران - استقلال خوزستان
داور: میثم حیدری، کمکها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی
ناظر داوری: مسعود مرادی
داور VAR: وحید زمانی، کمک: محمد علی پورمتقی
آلومینیوم اراک - خیبر خرمآباد
داور: سعاد وفاپیشه، کمکها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش
ناظر داوری: حسین نجاتی
داور VAR: سیدرضا مهدوی، کمک: امیرمحمد داودزاده
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
داور: پیام حیدری، کمکها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش
ناظر داوری: محسن ترکی
داور VAR: موعود بنیادیفرد، کمک: علیرضا ایلدروم