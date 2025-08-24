

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال بانوان در جریان اردوی آماده‌سازی خود، زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداخت.

این جلسه با گرم کردن و حرکات کششی آغاز شد و بازیکنان پس از انجام تمرینات بدنی، به کارهای ترکیبی و هماهنگی تیمی روی آوردند. در ادامه، بازیکنان در قالب گروه‌های مختلف برنامه‌های تاکتیکی شامل پرس تیمی و اجرای ضربات کرنر را تمرین کردند.

کادر فنی در طول تمرین نظارت ویژه‌ای بر وضعیت جسمانی بازیکنان داشت و شهرزاد مظفر، سرمربی تیم، با توقف‌های مکرر و تذکرات فنی، بازیکنان را به اجرای دقیق تاکتیک‌ها و تمرکز بیشتر بر پرس و ضربات ایستگاهی هدایت کرد.

این تمرین در فضایی پرانرژی و با انگیزه بالا برگزار شد و کادر فنی رضایت خود را از عملکرد بازیکنان در نخستین روز اردو ابراز کردند.

در حاشیه تمرین به مناسبت روز پزشک، از سحر ستاری پزشک تیم با اهدای تندیس تقدیر شد.