رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی رحلت آیتالله حاجشیخ ابوالقاسم مقدس خیابانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی رحلت عالم وارسته و روحانی گرانقدر، آیتالله حاجشیخ ابوالقاسم مقدس خیابانی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِیالْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَایَسُدُّهَا شَیْءٌ
ارتحال عالم وارسته و روحانی گرانقدر، آیتالله حاجشیخ ابوالقاسم مقدس خیابانی موجب تاسف و تاثر گردید.
این استاد اخلاق، پرورش یافته خاندان روحانیت و از علمای برجسته تهران و پیشگامان دوره مبارزات ستمشاهی و دوران انقلاب و یاور امام و رهبری، بنیانگذار، مسئول مدرسه علمیه و امام جماعت مسجد خاتمالاوصیاء بودند که در سراسر عمر پربرکت خویش علاوه بر نشر معارف دینی و علوم اسلامی و بویژه درس اخلاق، تربیت طلاب و مبلغان و ترویج شعائر اهلبیت علیهمالسلام، در امورخیریه و مردمیاری مشارکت و تلاش خداپسندانه داشتند.
اینجانب با اظهارتسلیت به روحانیت، حوزههای علمیه و مردم متدین تهران، شاگردان و بیت مکرم ایشان، برای آن عالم جلیلالقدر به برکت شبهای پایانی ماه صفر، علودرجات و بهرهمندی از الطاف و عنایات پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی