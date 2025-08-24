مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون از ارسال روزانه حدود ۵۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز به شرکت ملی گاز ایران و انتقال ۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه مایعات گازی به پتروشیمی بندر امام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،حسن شهرویی درباره تولید نفت و گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون اظهار کرد: این شرکت هم‌اکنون مسئولیت تولید روزانه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت خام و ۶۴۰ میلیون فوت‌مکعب گاز را به‌عهده دارد. این رکورد برای نخستین بار پس از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه محقق شده و نقطه عطفی در تاریخ شرکت کارون به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به ارسال روزانه حدود ۵۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز به شرکت ملی گاز ایران و انتقال ۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه مایعات گازی به پتروشیمی بندر امام اظهار کرد: این افزایش تولید در شرایط تحریمی و فرسودگی تجهیزات، حاصل تلاش بی‌وقفه کارکنان و مدیریت‌های فنی و عملیاتی شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در خصوص انجام تعمیرات اساسی در تأسیسات عملیاتی این شرکت گفت: حفظ و نگهداشت کمّی و کیفی تولید، نیازمند انجام تعمیرات اساسی و اقدام‌های پیشگیرانه است. در یک سال گذشته ۱۶۲ تجهیز ثابت و ۵۵ تجهیز دوار این شرکت تعمیر اساسی شدند که این اقدام‌ها افزون بر افزایش پایداری تولید، به کاهش قابل توجه گازسوزی و ارتقای بهره‌وری نیز منجر شده است.

شهرویی با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف تولید تصریح کرد: هم‌اکنون بخش‌های مختلف شرکت به‌ویژه واحد‌های عملیاتی با کمبود نیروی انسانی مواجه‌اند. این کمبود‌ها به مدیریت‌های ذی‌ربط اعلام شده و انتظار می‌رود با جذب نیرو‌های جدید، این خلأ جبران شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های کارکنان در زمینه حقوق و مزایا اظهار کرد: اعمال سقف حقوق برای کارکنان باسابقه و تعیین پایه حقوق پایین برای نیرو‌های تازه‌استخدام‌شده، سبب کاهش انگیزه شده است. این موضوع از مطالبات جدی همکاران است که امیدواریم با تدابیر ویژه وزیر نفت با اصلاحات لازم همراه شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در پایان با قدردانی از کارکنان این شرکت اظهار کرد: کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی جنوب در دمای بالای ۶۰ درجه با تمام توان در حال تولید هستند. این تلاش‌ها شایسته قدردانی و توجه ویژه به دغدغه‌های آنها است.