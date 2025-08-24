کمیته ملی المپیک طی پیامی درگذشت قهرمان ارزنده المپیک کشورمان، عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهان کشتی، تسلیت گفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در متن این پیام آمده است:

کمیته ملی المپیک ایران با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت پهلوان بزرگ کشتی، امامعلی حبیبی را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش کشور و خصوصاً خانواده بزرگ کشتی تسلیت عرض می‌کند.

امامعلی حبیبی نه تنها یک قهرمان المپیک و دارنده سه مدال طلای جهان بود، بلکه یکی از نماد‌های غرور و عزت ورزش ایران به شمار می‌رفت. وی با تلاش، عزم و اراده خود، افتخاراتی بی‌نظیر برای کشور به ارمغان آورد و همیشه در یاد و قلب ورزش‌دوستان ایرانی خواهد ماند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.