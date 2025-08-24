به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده روند افزایش دما تا روز سه شنبه و سپس کاهش دما تا روز پنجشنبه می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: تا پایان هفته (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و تا حدودی در بخش‌هایی از مرکز استان خواهند شد.

او ادامه داد: طی روز سه‌شنبه وزش باد در نیمه غربی تا مرکزی بصورت متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.