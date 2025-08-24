پیام استاندار مرکزی: رمز موفقیت و پیشرفت، وفاق و همدلی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی با صدور پیامی به مناسبت آغاز هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت، این هفته را فرصت مغتنمی برای تقویت سرمایه اجتماعی و تعامل بیشتر میان مردم و مسئولان دانست.
متن پیام مهدی زندیهوکیلی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فرارسیدن هفته دولت، یادآور رشادت، اخلاص و خدمت بیمنت دولتمردانی است که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی نثار کردند.
در صدر این الگوهای ایثار، شهیدان والامقام رجایی، باهنر و رئیسی قرار دارند که با سادهزیستی، پاکدستی و روحیه خدمتگزاری، نماد واقعی دولتمردان انقلابی شدند.
توسعه متوازن، عدالتمحور و مبتنی بر ارزشهای انقلاب اسلامی، هدفی است که دولت خدمتگزار وفاق ملی به تأکید رئیس جمهور مردمی با همه توان در پی تحقق آن است و بیشک، رمز موفقیت در مسیر پیشرفت، تحقق وفاق و همدلی میان آحاد جامعه است لذا هفته دولت فرصت مغتنمی برای تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تعامل بیشتر میان مردم و مسئولان است چراکه باور داریم با تکیه بر عقلانیت، همافزایی و وحدت، میتوان بر چالشها غلبه کرد و آیندهای روشن برای ایران عزیز رقم زد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت بر ادامه راه آنان تأکید میورزم و با تبریک هفته دولت امسال، مزین به شعار "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" که یادآور یکسال همت، کوشش و کار شبانهروزی خادمان مردم و ۱۲ روز دفاع مقدس در برابر دشمنان ایران عزیز اسلامی است این هفته را به تمامی مردم شریف استان مرکزی بهویژه کارکنان خدوم دولت تبریک عرض نموده و از زحمات شبانهروزی آنان قدردانی میکنم.
امید دارم با تداوم تلاش و اتکا به روحیه جهادی، بتوانیم در مسیر خدمت صادقانه به مردم و تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی گامهای مؤثرتری برداریم.