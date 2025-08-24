پخش زنده
هواشناسی خراسان رضوی برای برخی نقاط خراسان رضوی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، امروز، یکشنبه در برخی نقاط استان به ویژه نواحی بادخیز نیمه جنوبی و شرقی، گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید رخ خواهد داد.
علی الهی اظهار کرد: با توجه به جهت جریانات، همچنان انتقال ذرات گردوغبار به سایر نواحی و استقرار هوای ناسالم از جمله در مشهد همراه با کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین امروز در نیمه شمالی استان، گاهی افزایش ابر دور از انتظار نیست؛ ضمن اینکه طی دو روز آینده، تغییرات دما قابلملاحظه نخواهد بود.
الهی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین ۲۰ و ۳۴ درجه بوده است و پیشبینی میشود امروز در سردترین ساعات، به ۲۱ و در گرمترین ساعات، با ۳۳ درجه برسد؛ همچنین در این مدت، فریمان با ۱۲ درجه و سرخس با ۴۰ درجه سردترین و گرمترین نقاط استان بودهاند.