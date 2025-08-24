عزاداری پرشور مردم خوی در سالروز شهادت امام رضا علیهالسلام
مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان خوی همزمان با سالروز شهادت امام هشتم شیعیان، حضرت امام رضا علیهالسلام، با برگزاری آیینهای عزاداری و سینهزنی، ارادت خود را به ساحت اهلبیت عصمت و طهارت (ع) نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این مراسم معنوی با آغاز دستههای عزاداری از میدان امام خمینی (ره) شهر خوی شروع شد و عزاداران با حرکت دستهجمعی و نوحهسرایی در مسیر خیابانهای شهر تا بقعه شیخ نوایی، با برپایی سینهزنی یاد و خاطره امام رضا علیهالسلام را گرامی داشتند.
در این مراسم، حضور هیئتهای مذهبی، جوانان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم جلوهای از همدلی و ارادت مردمی به اهلبیت پیامبر اسلام (ص) ایجاد کرد.
همچنین عزاداران با رعایت آداب و رسوم سنتی، با حرکت دستهجمعی و اجرای نوحههای مرثیهخوانی، جلوهای باشکوه از فرهنگ عاشورایی و پیوند نسلها با معارف دینی به نمایش گذاشتند.