نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت:درس‌های علمی و مدیریتی امام رضا علیه‌السلام امروز برای مسئولان و نخبگان کشور الهام‌بخش است و تبیین معارف ایشان می‌تواند راهگشای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آیت‌الله عسگر دیرباز، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، در مراسم عزاداری سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام در بقعه شیخ نوایی خوی به ایراد سخن پرداخت.

وی با تأکید بر جایگاه علمی، اخلاقی و سیاسی امام رضا علیه‌السلام، نقش ایشان در هدایت جامعه اسلامی و مدیریت امور دینی و اجتماعی در دوران خود را برجسته ساخت.

وی افزود: درس‌های علمی و مدیریتی امام رضا علیه‌السلام امروز نیز برای مسئولان و نخبگان کشور الهام‌بخش است و تبیین معارف ایشان می‌تواند راهگشای حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه باشد.

آیت‌الله دیرباز گفت: امام رضا علیه‌السلام با بهره‌گیری از خرد و بصیرت، عدالت‌محوری و نشر معارف اسلامی، الگویی بی‌بدیل برای امت اسلام در طول تاریخ بوده است. نگاه جامع ایشان به مدیریت دینی و اجتماعی، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه فرهنگ دینی، همبستگی امت اسلامی و تقویت انسجام اجتماعی شد.

در ادامه مراسم، مردم مؤمن شهرستان خوی با حضور گسترده در بقعه شیخ نوایی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند؛ و عشق و ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت عصمت و طهارت نشان دادند.