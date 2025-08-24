معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۹ هزار و ۲۱۵ زائر حرم مطهر رضوی با ۲۳۲ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی به مشهد مقدس منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی سعید سبحانی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: از این تعداد سفر ۵ هزار و ۷۰۹ زائر با اتوبوس، ۲ هزار و ۶۸۷ زائر با مینی بوس و ۸۱۹ زائر با سواری کرایه عمومی بوده است.

وی با اشاره به اعزام زائران حرم رضوی از ۲۸ تا ۳۱ مرداد ماه افزود: ۱۰ هزار و ۳۹۰ زائر پیاده حرم رضوی نیز از استان در ایام پایانی صفر عازم مشهد مقدس شده‌اند.

تیم ۴ نفره این اداره کل به منظور تسهیل بازگشت زائران به استان و تامین ناوگان مورد نیاز، تا چهارم شهریور در پایانه میثاق مشهد مستقر هستند.