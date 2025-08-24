فرمانده انتظامی بابل از دستگیری یک سارق حرفهای با سابقه زندان خبر داد که به ۲۰ فقره سرقت از خودروها، منازل و تجهیزات ساختمانی اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی بابل از دستگیری یک سارق حرفهای با سابقه زندان خبر داد که به ۲۰ فقره سرقت در مناطق مختلف این شهرستان اعتراف کرده است.
سرهنگ داداشتبار با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشهای متعدد مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت شامل محتویات داخل خودرو، تجهیزات ساختمانی و لوازم منازل، تیمی تجسسی در پاسگاه حیدرکلا تشکیل شد و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری سارق آغاز شد.
وی افزود: با تلاش چندروزه مأموران، سارق در محل ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شد. پس از انتقال به پاسگاه، طی بررسیهای فنی و مستندات موجود، متهم به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی بابل با اشاره به سوابق کیفری این فرد گفت: سارق پیشتر نیز سابقه سرقت و زندان داشته و پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ داداشتبار در ادامه با اشاره به آمار جرائم سرقت در شهرستان بابل اظهار داشت: طی یک سال گذشته، با هوشیاری شهروندان دغدغهمند در اطلاعرسانی به سامانه ۱۱۰ و تلاش شبانهروزی همکاران انتظامی، شاهد کاهش ۱۸ درصدی جرائم سرقت در سطح شهرستان بودهایم.
وی تأکید کرد: با استمرار اقدامات پیشگیرانه و تقویت گشتهای انتظامی، تلاش خواهیم کرد این روند کاهشی را در سال آینده نیز حفظ کرده و به حداقل ممکن برسانیم.