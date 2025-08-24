به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) مردم شهرستان مرزی پلدشت مجالس عزاداری و سوگواری در همه جای شهرستان برپا کردند.

سخنرانان در این مجالس به بیان مناقب و سیره و ذاکران آل الله به بیان مصائب و نوحه سرایی در رثای هشتمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت (ع) می‌پردازند.

هیات‌های عزادری پلدشت همزمان با سالروز شهادت امام مهربانی‌ها با حضور در مساجد در غم شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) عزاداری کررده و با برپایی موکب پذیرایی و نذری پخش کردند.