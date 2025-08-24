به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور امروز در بازدید از مرکز کنترل و پایش ترافیک مشهد گفت: مردم و مسئولان خراسان رضوی در میزبانی از میلیون‌ها زائر در دهه پایانی صفر عملکردی شایسته داشتند.

علی‌اکبر پورجمشیدیان با تسلیت ایام شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، از مردم و مسئولان استان خراسان رضوی برای میزبانی باشکوه و کم‌نظیر از زائران قدردانی کرد.

وی افزود: به نمایندگی از وزارت کشور و شورای امنیت کشور، بازدیدی از مجموعه اقدامات استان در استقبال و خدمت‌رسانی به زائران داشتم که نسبت به سال‌های گذشته، خدمات بسیار خوبی ارائه شد؛ به‌ویژه در حوزه امنیت، که همه دستگاه‌های امنیتی اعم از فراجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج نقش‌آفرینی کردند. همچنین ارتش جمهوری اسلامی و مرزبانی با تلاش‌های فراوان خود امنیت مطلوبی را در شهرها، مسیر‌ها و به‌ویژه در مشهد برقرار کردند.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از مواکب مردمی بیان کرد: مواکب خدمات گسترده‌ای داشتند و بعضاً بیش از پنج تا شش هزار نفر را اسکان و پذیرایی می‌کردند. این خدمات شامل اسکان، استراحت، پذیرایی، خدمات بهداشتی و درمانی و حتی خدمات فرهنگی همچون توزیع کتاب و محصولات فرهنگی بود که اقدام بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود.

پورجمشیدیان تاکید کرد: در حوزه کنترل ترافیک نیز اقدامات خوبی انجام شد. همچنین آستان قدس رضوی بخش قابل‌توجهی از رواق‌ها و صحن‌ها را برای استراحت زائران در اختیار آنان قرار داد که همین موضوع بخش زیادی از نیاز‌های مردم را برطرف ساخت.

وی با اشاره به ابتکار‌های مردمی تصریح کرد: امسال پویش‌های مردمی گسترده‌ای برای اسکان و پذیرایی از زائران راه‌اندازی شد که بسیار اثرگذار بود. این اقدامات نشان‌دهنده هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و مسئولان است. تجربه‌ای که از ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) به‌دست آمد، در اینجا نیز به‌کار گرفته شد که نتیجه مطلوبی داشت.

دبیر شورای امنیت کشور ادامه داد: در مجموع خدمات امسال در بخش حمل‌ونقل، خدمات شهرداری‌ها، بهداشت و درمان، اسکان و پذیرایی، در سطحی ایده‌آل به زائران ارائه شد. البته با توجه به شأن و جایگاه زائران امام رضا (ع) و افزایش احتمالی جمعیت زائران در سال‌های آینده، لازم است اقدامات بیشتری صورت گیرد.

پورجمشیدیان همچنین تصریح کرد: وزارت کشور و شورای امنیت کشور آمادگی کامل دارند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، در توسعه خدمات به زائران امام رضا (ع) همکاری کنند. در همین راستا، در سفر اخیر وزیر کشور مصوبه‌ای مهم به تصویب رسید که بر اساس آن، ستاد مرکزی اربعین حسینی مأموریت یافت تا دهه آخر ماه صفر را نیز تحت پوشش قرار دهد و از ظرفیت‌های ملی برای ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) استفاده شود.