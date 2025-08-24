به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دکتر محمدرضا صفدری گفت: مرحوم محمود عارفی بر اثر سانحه رانندگی با موتورسیکلت دچار خونریزی مغزی و به بیمارستان امام علی (ع) بجنورد منتقل شد که پس از انجام مراحل تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، برای اهدا عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

وی افزود: اعضای این بیمار بجنوردی که شامل ۲ کلیه، کبد و قلب بود، برای اهدا مورد استفاده قرار گرفت.

صفدری با تاکید بر ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه، گفت: فرهنگ اهدای عضو و اقدام در راستای نجات جان بیماران عمل خداپسندانه است که باید در راستای ترویج آن گام برداریم.

خراسان شمالی دارای ۱۱ بیمارستان و هزار و ۴۴۴ تخت بیمارستانی است و هم اکنون پنج هزار نفر در حوزه سلامت استان خدمت رسانی می‌کنند.