به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دبیر دومین جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت، طنین استان سمنان گفت: مرحله داوری این جشنواره با حضور داوران برجسته استانی و کشوری به پایان رسید و برگزیدگان در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

آرزو کاشی، دبیر جشنواره، در آیین تجلیل از برگزیدگان و داوران گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رسالت رسانه در مسیر جهاد تبیین و با محوریت رسانه‌های فعال استان برگزار شد و آثار رسیده در ۱۱ قالب محتوایی بررسی و داوری شد.

او افزود: «در این دوره بیش از ۴۱۵ اثر از ۱۰۵ رسانه نگار از ۸ شهرستان استان سمنان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه و داوری تخصصی، ۵۶ اثر به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۴۰ نفر از فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوای فاخر به عنوان برگزیده معرفی شدند.»

کاشی گفت: «در مقایسه با نخستین دوره، تعداد آثار ارسالی دو و نیم برابر افزایش یافته و حضور بانوان فعال رسانه‌ای با بیش از ۷۰ درصد مشارکت، نشان از نقش پررنگ زنان استان در عرصه رسانه دارد.

دبیر دومین جشنواره حریم رسالت استان سمنان خاطرنشان کرد:بر اساس آمار دبیرخانه، بیشترین آثار رسیده مربوط به بخش گزارش خبری و تحلیلی با ۲۵ درصد کل آثار بوده است.

پس از آن، یادداشت و مصاحبه هر کدام با ۱۵ درصد، و مستندهای تلویزیونی و رادیویی با ۲۰ درصد از مجموع آثار، بیشترین سهم را داشتند.

در بخش آثار چندرسانه‌ای شامل پادکست، موشن‌گرافی، کلیپ و اینفوگرافی، ۳۰ اثر دریافت شد که نسبت به دوره قبل رشد چشمگیری نشان می‌دهد.

برگزیدگان دومین جشنواره رسانه‌ای «حریم رسالت، طنین» استان سمنان

بخش تیتر:

نفر اول: الناز ملکی – سمنان

نفر دوم: آتنا نائینی‌نژاد – سمنان

نفر سوم: اعظم سالار – سمنان

بخش گزارش تحلیلی:

نفر اول: مریم وفادار – سمنان

نفر دوم: زکیه زکی – سرخه

نفر سوم: نسترن حسن‌آبادی – سمنان

بخش یادداشت:

نفر اول: احترام امیدیان – سمنان

نفر دوم: فاطمه‌سادات حیدریه – سمنان

نفر سوم: فاطمه علی‌بیگی – گرمسار

بخش مصاحبه:

نفر اول: محدثه عباسی – سمنان

نفر دوم: سعیده حسنان – سرخه

نفر سوم: رقیه‌سادات تقوی – سمنان

بخش گزارش خبری:

نفر اول: شهربانو خسروی – سمنان

نفر دوم: آذر پژمان – سمنان

نفر سوم: عصمت سالار – سمنان

بخش سرمقاله:

نفر اول: مهین ملک‌زاده – سمنان

نفر دوم: مهناز پیوندی – سمنان

نفر سوم: آمنه عرب‌عامری – شاهرود

بخش گزارش تصویری خبری:

نفر اول: مریم نعمتی – سمنان

نفر دوم: سمیه قاسمی – سمنان

نفر سوم: نرگس حامدی – سمنان

بخش پادکست:

نفر اول: فاطمه نورانیان – مهدی‌شهر

نفر دوم: گروه ساغری – شاهرود

نفر سوم: زینب سلطانی – سمنان

استعداد برتر: پانیذ نظری – سمنان

بخش مستند رادیویی:

نفر اول: نرجس نجفی – سمنان

نفر دوم: الهام صادقیان – سمنان

نفر سوم: سیده طاهره شاهچراغ – دامغان

بخش مستند تلویزیونی:

نفر اول: محدثه علی‌پور – سمنان

نفر دوم: ریحانه کاظمی – مجن، شاهرود

نفر سوم: مریم شاه‌حسینی – گرمسار

بخش موشن‌گرافی:

نفر اول: فاطمه آزاده – سمنان

نفر دوم: زهرا عرب – سمنان

نفر سوم: فاطمه جوادی‌نژاد – دامغان

بخش کلیپ:

نفر اول: سیده آتنا میرمحمدی – سمنان

نفر دوم: گروه سرود یاوران زینب، پایگاه نسبیه دیباج – دامغان

نفر سوم: زینب شعبان‌پور – دامغان

بخش عکس:

نفر اول: منصوره قلیچی – شاهرود

نفر دوم: متین گودرزی – میامی

نفر سوم: یگانه غریب – سمنان

بخش اینفوگرافی:

نفر برگزیده: زینب زارعی – سمنان

کاشی در پایان با قدردانی از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانه مطبوعات، صداوسیمای مرکز سمنان و فعالان رسانه‌ای شهرستان‌ها گفت:

«جشنواره طنین فرصتی است برای نمایش توانمندی‌های اصحاب رسانه و ارج نهادن به رسالت آگاهی‌بخشی در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد »