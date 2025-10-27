پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره رسانهای «حریم رسالت، طنین» در سمنان با معرفی برگزیدگان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دبیر دومین جشنواره رسانهای حریم رسالت، طنین استان سمنان گفت: مرحله داوری این جشنواره با حضور داوران برجسته استانی و کشوری به پایان رسید و برگزیدگان در بخشهای مختلف معرفی شدند.
آرزو کاشی، دبیر جشنواره، در آیین تجلیل از برگزیدگان و داوران گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رسالت رسانه در مسیر جهاد تبیین و با محوریت رسانههای فعال استان برگزار شد و آثار رسیده در ۱۱ قالب محتوایی بررسی و داوری شد.
او افزود: «در این دوره بیش از ۴۱۵ اثر از ۱۰۵ رسانه نگار از ۸ شهرستان استان سمنان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی اولیه و داوری تخصصی، ۵۶ اثر به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۴۰ نفر از فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای فاخر به عنوان برگزیده معرفی شدند.»
کاشی گفت: «در مقایسه با نخستین دوره، تعداد آثار ارسالی دو و نیم برابر افزایش یافته و حضور بانوان فعال رسانهای با بیش از ۷۰ درصد مشارکت، نشان از نقش پررنگ زنان استان در عرصه رسانه دارد.
دبیر دومین جشنواره حریم رسالت استان سمنان خاطرنشان کرد:بر اساس آمار دبیرخانه، بیشترین آثار رسیده مربوط به بخش گزارش خبری و تحلیلی با ۲۵ درصد کل آثار بوده است.
پس از آن، یادداشت و مصاحبه هر کدام با ۱۵ درصد، و مستندهای تلویزیونی و رادیویی با ۲۰ درصد از مجموع آثار، بیشترین سهم را داشتند.
در بخش آثار چندرسانهای شامل پادکست، موشنگرافی، کلیپ و اینفوگرافی، ۳۰ اثر دریافت شد که نسبت به دوره قبل رشد چشمگیری نشان میدهد.
برگزیدگان دومین جشنواره رسانهای «حریم رسالت، طنین» استان سمنان
بخش تیتر:
نفر اول: الناز ملکی – سمنان
نفر دوم: آتنا نائینینژاد – سمنان
نفر سوم: اعظم سالار – سمنان
بخش گزارش تحلیلی:
نفر اول: مریم وفادار – سمنان
نفر دوم: زکیه زکی – سرخه
نفر سوم: نسترن حسنآبادی – سمنان
بخش یادداشت:
نفر اول: احترام امیدیان – سمنان
نفر دوم: فاطمهسادات حیدریه – سمنان
نفر سوم: فاطمه علیبیگی – گرمسار
بخش مصاحبه:
نفر اول: محدثه عباسی – سمنان
نفر دوم: سعیده حسنان – سرخه
نفر سوم: رقیهسادات تقوی – سمنان
بخش گزارش خبری:
نفر اول: شهربانو خسروی – سمنان
نفر دوم: آذر پژمان – سمنان
نفر سوم: عصمت سالار – سمنان
بخش سرمقاله:
نفر اول: مهین ملکزاده – سمنان
نفر دوم: مهناز پیوندی – سمنان
نفر سوم: آمنه عربعامری – شاهرود
بخش گزارش تصویری خبری:
نفر اول: مریم نعمتی – سمنان
نفر دوم: سمیه قاسمی – سمنان
نفر سوم: نرگس حامدی – سمنان
بخش پادکست:
نفر اول: فاطمه نورانیان – مهدیشهر
نفر دوم: گروه ساغری – شاهرود
نفر سوم: زینب سلطانی – سمنان
استعداد برتر: پانیذ نظری – سمنان
بخش مستند رادیویی:
نفر اول: نرجس نجفی – سمنان
نفر دوم: الهام صادقیان – سمنان
نفر سوم: سیده طاهره شاهچراغ – دامغان
بخش مستند تلویزیونی:
نفر اول: محدثه علیپور – سمنان
نفر دوم: ریحانه کاظمی – مجن، شاهرود
نفر سوم: مریم شاهحسینی – گرمسار
بخش موشنگرافی:
نفر اول: فاطمه آزاده – سمنان
نفر دوم: زهرا عرب – سمنان
نفر سوم: فاطمه جوادینژاد – دامغان
بخش کلیپ:
نفر اول: سیده آتنا میرمحمدی – سمنان
نفر دوم: گروه سرود یاوران زینب، پایگاه نسبیه دیباج – دامغان
نفر سوم: زینب شعبانپور – دامغان
بخش عکس:
نفر اول: منصوره قلیچی – شاهرود
نفر دوم: متین گودرزی – میامی
نفر سوم: یگانه غریب – سمنان
بخش اینفوگرافی:
نفر برگزیده: زینب زارعی – سمنان
کاشی در پایان با قدردانی از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانه مطبوعات، صداوسیمای مرکز سمنان و فعالان رسانهای شهرستانها گفت:
«جشنواره طنین فرصتی است برای نمایش توانمندیهای اصحاب رسانه و ارج نهادن به رسالت آگاهیبخشی در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شد »