به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار سامانه پایدار، هوای استان تا فردا دوشنبه آفتابی همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

وی افزود: با نفوذ توده هوای ناپایدار به آسمان گیلان، بارش رگباری باران همراه با رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی، از صبح سه شنبه در استان آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد و دمای هوای گیلان در این مدت ۳ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی امروز و فردا مناسب است، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۳ درصد است.