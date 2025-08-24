استاد پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی با رد شایعات فضای مجازی درباره فوران آتشفشان دماوند، تأکید کرد: خروج بخار و گازهای گوگردی از این قله، بخشی از فعالیت طبیعی و خفته آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی انتشار تصاویری از خروج بخار و گاز از قله دماوند در فضای مجازی و گمانهزنیهایی درباره احتمال فوران آتشفشانی، رئیس پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی با ارائه توضیحات علمی، این شایعات را رد کرد.
مهدی زارع، استاد پژوهشکده بینالمللی زلزلهشناسی، در ارتباط زنده تلفنی با خبرگزاری صداوسیمای مازندران گفت: آتشفشان دماوند در وضعیت خفته قرار دارد؛ به این معنا که خاموش نیست، اما در مرحله فوران نیز نیست. فعالیتهای درون اتاقک ماگمایی همچنان ادامه دارد و خروج بخار آب و گازهای گوگردی از منافذ سطحی، بخشی از این فعالیت طبیعی است.
وی افزود: این پدیدهها گاهی به دلیل شرایط جوی، به شکل ابرهایی در اطراف قله دیده میشوند که ممکن است برای گردشگران و کوهنوردان نگرانکننده باشد، اما جای هیچگونه نگرانی نیست.
زارع با اشاره به دادههای علمی موجود تأکید کرد: دماوند در حال طی کردن روند طبیعی خود است. در برخی سالها، بهویژه در شهریورماه، ذوب برف و یخ میتواند باعث جاری شدن سیلابهای گلآلود از مواد آتشفشانی شود. نمونه بارز آن، سیلاب سال ۱۳۹۷ در دره گزنک بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر فعالیتهای زمینساختی در منطقه دماوند ادامه دارد و هیچ نشانهای از فوران قریبالوقوع وجود ندارد.