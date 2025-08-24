امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

دسته عزای خادمان کریمه اهل بیت در روز شهادت امام رضا (ع)

همزمان با سالروز شهادت امام رضا علیه‌السلام دسته عزاداری خادمان کریمه اهل بیت جهت عرض تسلیت خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر برگزار شد
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۱۴:۱۱
خبرهای مرتبط

مراسم آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهررضوی

زائران پیاده امام رضا (ع) در جاده‌های مشهد مقدس

برچسب ها: شهادت امام رضا ، عزاداری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 