به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت‌الله رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین مقدس خیابانی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مربی متواضع، روحانی مجاهد، مسئول مدرسۀ علمیه خاتم الاوصیاء (عج) تهران، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ ابوالقاسم مقدّس خیابانی (قدّس الله رمسه) موجب تاسّف و تاثّر شد.

این عالم جلیل القدر طی افزون بر نیم‌قرن، سر از پا نشتاخته به هدایت عموم و تربیت نفوس بویژه جوانان و نوجوانان اشتغال داشت، و با حداقل امکان مادی مدرسۀ علمیه خاتم الاوصیاء (عج) را تاسیس کرد که منشأ تربیت معنوی و معرفتی خیل کثیری از جوانان در محلات شرق تهران شد.

این روحانی مردمی به جهت مردم داری و فروتنی و اخلاق خوش، محبوب توده‌ها بویژه جوانان آن منطقه بود؛ وی عمر گرانمایۀ خویش را یکسره در خدمت به اسلام، ترویج مکتب اهل بیت (س) حمایت از انقلاب اسلامی و نظام مقدس اسلامی سپری کرد. بی شک این خدمات گرانبار ذخیرۀ ارزشمندی برای ایشان در «یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُوْنَ» خواهد بود.

اینجانب این ضایعۀ مولمه را، به حضرت بقیت الله (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) خاندان محترم، شاگردان و دوستداران این روحانی خدوم و خلیق، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری تعالی برای آن فقید سعید حشر با اولیاء الهی، و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم، صبر و سلامت مسئلت دارم. غفر الله له و لنا و اسکنه فسیح جنانه.

علی‌اکبر رشاد

مرحوم حجت‌الاسلام مقدس خیابانی، از چهره‌های خوشنام اخلاقی و علمی تهران و تولیت حوزه علمیه خانم الاوصیا بود که عمر خود را صرف تعلیم، تربیت و ترویج معارف اسلامی کرد.

وی از شاگردان برجسته آیات عظام سیدحسین بروجردی، علامه طباطبایی و سیدحسین قاضی بود و سالیان سال به تربیت شاگردان مختلف در عرصه علوم دینی پرداخت.

وی همچنین فرزند عالم ربانی، مرحوم حاج میرزا علی‌آقا مقدس خیابانی تبریزی بودند؛ عالمی بزرگ که از شاگردان ممتاز مرحوم آخوند خراسانی، آیت‌الله سیدکاظم یزدی و میرزای نائینی به شمار می‌رفت.