در این روزهای گرم تابستانی مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران از مناطق مختلف کشور، استان همدان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استان همدان بهدلیل داشتن آثار باستانی، طبیعی و فرهنگی متنوع، «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» لقب گرفته است.
این استان جاذبههایی مانند غار علیصدر، مجموعه تاریخی شهر و محوطه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، مجموعه گنجنامه و بازار سنتی همدان، سرابهای گیان و گاماسیاب نهاوند و جهان کوچک، قلعه نوشیجان ملایر و شهر زیر زمینی سامن را در خود جای داده است.
این مکانها گردشگران فراوانی را جذب میکنند، بهویژه در فصول بهار و تابستان که آب و هوای مطبوعی در همدان حاکم است.
در این روزها مردم همدان از از مناظر طبیعی و تاریخی گردشگری غافل نماندند و در جمع گردشگران حضور دارند.