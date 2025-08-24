به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استان همدان به‌دلیل داشتن آثار باستانی، طبیعی و فرهنگی متنوع، «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» لقب گرفته است.

این استان جاذبه‌هایی مانند غار علیصدر، مجموعه تاریخی شهر و محوطه هگمتانه، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، مجموعه گنج‌نامه و بازار سنتی همدان، سراب‌های گیان و گاماسیاب نهاوند و جهان کوچک، قلعه نوشیجان ملایر و شهر زیر زمینی سامن را در خود جای داده است.

این مکان‌ها گردشگران فراوانی را جذب می‌کنند، به‌ویژه در فصول بهار و تابستان که آب و هوای مطبوعی در همدان حاکم است.

در این روز‌ها مردم همدان از از مناظر طبیعی و تاریخی گردشگری غافل نماندند و در جمع گردشگران حضور دارند.