به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای بهترین فیلم برای رقابت در پانزدهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

«برف آخر» (حسن مصطفوی)

«بی رویا» (سعید سعدی و هومن سیدی)

«پرویز خان» (عطا پناهی)

«جنگ جهانی سوم» (هومن سیدی)

«جنگل پرتقال» (رسول صدرعاملی)

«صبحانه با زرافه‌ها» (سید مصطفی احمدی)

«علت مرگ نامعلوم» (مجید برزگر)

«علفزار» (بهرام رادان)

«ملاقات خصوصی» (امیر بنان)

«نگهبان شب» (رضا میرکریمی)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند.

تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی و بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران قابل مشاهده است.

نامزدهای بهترین بازیگر مکمل و نقش اول زن و مرد متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریور به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.