امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام صبح امروز، یکشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ در حسینیه‌ی امام خمینی (ره)، با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام در جمع قشر‌های مختلف مردم، تاکید کردند که، سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیرو‌های مسلح نباید خدشه‌دار شود. ایشان فرمودند، دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیده‌اند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمی‌توان با جنگ به زانو درآورد و گوش به‌فرمان کرد؛ بنابراین، اکنون، این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال می‌کنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۱۴:۴۲
خبرهای مرتبط

راهپیمایی مردم قم در حمایت از ولایت و مرجعیت

دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب

دیدار نخست وزیر پاکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی

مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر با حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مقام معظم رهبری
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 