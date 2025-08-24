مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علیبنموسیالرضا علیهالسلام صبح امروز، یکشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ در حسینیهی امام خمینی (ره)، با حضور و سخنرانی حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیهالسلام در جمع قشرهای مختلف مردم، تاکید کردند که، سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشهدار شود. ایشان فرمودند، دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیروهای مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیدهاند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمیتوان با جنگ به زانو درآورد و گوش بهفرمان کرد؛ بنابراین، اکنون، این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال میکنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۱۴:۴۲