

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید مظفری‌زاده در گفت‌و‌گو با رسانه رسمی باشگاه تراکتور، اظهار داشت: با نظر کادرفنی به دنبال جذب یک دروازه‌بان آزاد و باکیفیت هستیم و مذاکرات فشرده در این زمینه ادامه دارد.

وی در خصوص وضعیت دروازه‌بان رومانیایی نیز افزود: تمام مراحل انتقال این بازیکن انجام شده بود و حتی او در تبریز حضور یافت. اما به دلیل تأخیر چند دقیقه‌ای در ارسال مدارک از سوی باشگاه مبدا و با توجه به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، امکان ثبت قرارداد فراهم نشد و این بازیکن به کشورش بازگشت.

مظفری‌زاده همچنین با اشاره به خرید جدید تراکتور گفت: خوشحالیم که با نظر کادرفنی، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی را جذب کردیم. او بازیکنی باکیفیت است که می‌تواند به قدرت تیم در خط میانی بیفزاید.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تأکید کرد: تا زمانی که تمامی مراحل عقد قرارداد بازیکن، اعم از تست‌های پزشکی و فرایند‌های اداری، به طور کامل طی نشود، امکان اطلاع‌رسانی از سوی رسانه رسمی باشگاه وجود ندارد. نام بردن از بازیکن پیش از عقد قرارداد و تکمیل مراحل قانونی بار حقوقی دارد و تنها اخبار منتشر شده از رسانه رسمی باشگاه تراکتور در این زمینه معتبر و قابل استناد در محاکم بین‌المللی است. هواداران نیز باید مطمئن باشند که اطلاع‌رسانی رسمی تنها پس از نهایی شدن قرارداد انجام خواهد شد.