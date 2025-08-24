پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از حذف سه نقطه پرحادثه در ۴ ماه گذشته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرخی گفت: در چهار ماهه گذشته، با هدف افزایش ایمنی و کاهش حوادث جادهای، اقداماتی اساسی در زمینه حذف و اصلاح نقاط پرحادثه و بهبود زیرساختهای جادهای انجام داده است.
وی افزود: در این مدت، سه نقطه پرحادثه شناسایی و با انجام اصلاحات لازم، ایمنی عبور و مرور در این نقاط به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی هدف از این اقدام را کاهش تصادفات و حفظ جان مسافران و رانندگان در جادهها اعلام کرد.
فرخی به انجام تعمیرات اساسی بر روی ۱۳ دستگاه پل در سطح استان اشاره کرد و گفت: این تعمیرات با هدف افزایش استحکام و ایمنی پلها انجام شده تا تردد وسایل نقلیه به راحتی و بدون نگرانی انجام شود.
به گفته وی همچنین، در راستای بهبود شرایط ترافیکی و تسهیل عبور آبهای سطحی، ۶ دستگاه آبنما به پل تبدیل شدهاند و این اقدام موجب کاهش خطر سیلابها و بهبود جریان آب در مسیرهای جادهای خواهد شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت این اقدامات گفت:هدف از اجرای این پروژهها، افزایش ایمنی جادهها و حفظ جان شهروندان است و به دنبال ایجاد زیرساختهای مناسب برای تردد ایمن و روان وسایل نقلیه هستیم.