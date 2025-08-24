

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان برای دیدار این تیم با استقلال خوزستان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال برگزار شد. دقیقی ابتدا گفت: بازی سخت جلوی تیمی سخت کوش داریم که بازیکنان جوان و با تجربه‌ای دارد. بازی قبلی استقلال خوزستان را دیدم و متوجه شدم که خلیفه اصل چه تیمی ساخته است. در همه پست‌ها بازیکنان پرانرژی دارند. تلاش کردیم که فردا بل قدرت مقابلشان قرار بگیریم. فکر می‌کنم در این مسابقه تیمی موفق است که از فرصت‌ها بیشترین استفاده را کنند و کمترین اشتباه را داشته باشد.

وی افزود: نخستین بازی را با سه امتیاز به پایان رساندیم. در این دیدار برنامه‌های آماده سازی ۴۰ روزه را عملی کردیم. پیش فصل و بازی‌های تدارکاتی خولی داشتیم که ما را به شناخت درست نسبت به تیم‌های رقیب رساند. ۹۵ درصد بازیکنان تیم ما این فصل تغییر کردند و جوانانی مثل پورمحمدی ۱۸ ساله به ما اضافه شدند و باید کنار آذرباد و فراز امامعلی تیمی متشکل از باتجربه‌ها و جوان‌ها داشته باشیم.

دقیقی در ادامه بیان کرد: هدف میان مدت ما این است که هر چه سریع‌تر خیالمان را برای ماندن در لیگ راحت کنیم. همچنین در نظر داریم با کمترین بودجه بحث استاندارد پروری را داشته باشیم. ان شاالله پروژه چند ساله ما که متشکل از ماندن در لیگ و پرورش استعداد است عملی شود. می‌خواهیم معرفی بهتری برای نام باشگاه پیکان داشته باشیم. در باشگاهی مثل پیکان با توجه به محدودیت بودجه باید زمان را مدیریت کرد. خوشبختانه توانستیم بازیکنان با کیفیت با قیمت معقول جذب کنیم. نفراتی که جذب کردیم حرف‌هایی برای گفتن دارند.

وی ادامه داد: مهاجمانمان مجموعا ۹ میلیارد نیستند، اما در آینده ارزش آن‌ها افزایش می‌یابد.

وقتی محدودیت دارید باید به دنبال استعداد‌های ناب بروید. مهدی نجفی، کسری، پورمحمدی، فهمی و سلیمی خیلی حرف برای گفتن دارند. از روز اول که در تیم کارمان را شروع کردیم شعارشان این بود که هر بازی حکم فینال داریم. فینال اول را بردیم، حالا به دنبال دومین برد هستیم.

دقیقی درباره شکل بازی تیمش گفت: شکل بازی پرس از جلو نیاز به نیروی جوان دارد. سعی کردیم در تیم ۲ بازیکن جوان داشته باشیم که در صورت نیاز به تیم اصلی اضافه شوند. بازی با پرس بالا که تیم حرف را زیر فشار قرار دهیم سخت است. تبعات زیادی دارد از جمله مصدومیت. سعی کردیم روی زندگی شخصی بازیکنان کار کنیم که استراحت و تغذیه مناسب داشته باشند.

وی درباره استفاده از وی‌ای آر در بازی فردا گفت:

خدا را شکر بازی فردا با وی‌ای آر است ما دنبال

احقاق حقوق برابر هستیم هر چه ابزار بیشتر

بازی برای عدالت بیشتر باشد ما از آن استقبال می‌کنیم.

دقیقی همچنین درباره فشردگی مسابقات اظهار کرد: بازی ۴ روز یکبار باید برای ما عادت شود. باید این موضوع نه فقط در این فصل بلکه در تمام فصول تکرار و تمرین شود. این نیاز به خواب و تغذیه درست بازیکنان دارد. باید سفر‌ها طوری باشد که بازیکن آسیب نبیند. این اتفاق خوبی است وقتی مدعی هستیم باید در جام جهانی بدرخشیم باید برنامه حرفه‌ای داشته باشیم. من برنامه مدون و مشخص را دوست دارم. این که باید در شرایط بدنی به ایده آل برسیم. ما تیم ملی را دوست داریم ما وظیفه شخصی و اجتماعی در قبال تیم ملی داریم و هر طور بتوانیم به آن کمک می‌کنیم.