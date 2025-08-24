سالمندی و آیندهپژوهی جمعیت، قوانین حمایت از خانواده، موهبت بارداری و باورهای نادرست درباره ناباروری جزو محتوای دوره «سفیران جوانی جمعیت» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: با هدف سیاستهای جمعیتی کشور در استان هزار و ۶۹۵ زوج نابارور در سامانه بیمه سلامت نشان دار شدند و از خدمات حمایتی قانون جوانی جمعیت استفاده میکنند.
ابوالفضل نجاتی افزود: خدمات درمانی زوجهای نابارور در مراکز دولتی رایگان، در مراکز درمانی عمومی نظیر بیمارستانهای تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ۹۰ درصد رایگان و در مراکز خصوصی معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
مدیر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان هم از برگزاری دوره آموزشی سفیران جوانی جمعیت خبرداد و گفت: با هدف توانمندسازی کنشگران فرهنگی در حوزه ترویج ازدواج، خانواده و فرزندآوری، دوره آموزشی «سفیران جوانی جمعیت» برگزار میشود.
انقانی افزود: این دوره شامل محتوای کاربردی در زمینه سالمندی و آیندهپژوهی جمعیت، قوانین حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت کنشگری فرهنگی، نقش مادری و موهبت بارداری و باورهای نادرست درباره ناباروری است.
ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر کرده است که بهای بلیط اتوبوسهای بینشهری برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر، به صورت نیمبها محاسبه شود.
هدف از این امتیاز، حمایت از نقش مادری، کاهش هزینههای خانوار و تسهیل تردد مادران در سفرهای بینشهری است. با این حال، با وجود تصویب و ابلاغ این قانون، هنوز در استان ما اجرای عملی آن آغاز نشده و مادران مشمول همچنان ناچارند هزینه کامل بلیط را پرداخت کنند.