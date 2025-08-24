پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خفر با همکاری نیروی انتظامی موفق به کشف سه قبضه اسلحه غیرمجاز از منزل یک شکارچی متخلف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فریبرز شعبانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خفر گفت: نیروهای این اداره با هماهنگی و همکاری ماموران نیروی انتظامی، پس از دریافت گزارشهای مردمی درخصوص نگهداری سه قبضه اسلحه غیرمجاز از منزل یک شکارچی، با اخذ حکم قضایی به منزل فرد متخلف وارد شدند.
وی افزود: در این عملیات، سه قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک قبضه سلاح ساچمهزنی و دو قبضه سلاح گلولهزنی کشف و ضبط شد.
شعبانی ادامه داد: شکارچی متخلف پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.