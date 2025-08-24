کمک ۴ میلیارد ریالی خیر ملکانی برای دانش آموزان

خیر ملکانی مقیم تهران ۴ میلیارد ریال برای خرید لباس، کیف، کفش و لوازم التحریر دانش آموزان خانواده زندانیان به انجمن حمایت زندانیان کمک کرد.