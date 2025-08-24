خیر ملکانی مقیم تهران ۴ میلیارد ریال برای خرید لباس، کیف، کفش و لوازم التحریر دانش آموزان خانواده زندانیان به انجمن حمایت زندانیان کمک کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی جبارزاده که ساکن تهران است قبلا نیز موجبات آزادی ۶ زندانی را فراهم کرده بود و در خرداد ماه امسال نیز به ارزش ۱ میلیارد و پانصد میلیون ریال بسته معیشتی در اختیار خانوادهها تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان قرار داده بود.
در مراسمی به همین مناسبت از تلاشها و زحمات علی جبارزاده برای رفع مشکلات زندانیان و خانوادههای آنان با حضور مرتضی علیا نسب دادستان ملکان تجلیل شد.