همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع)، قافله بزرگ عزاداری و خدمترسانی رضوی با حضور هزاران نفر از عزاداران و خادمیاران در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون خادمیاری کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان افزود: چند سالی است به همت مدیریت کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان، برپایی قافله عزاداری برای آن دسته از مردم ولایتمدار و علاقهمندان بارگاه منور رضوی که در ایام شهادت، توفیق حضور در حرم مطهر را ندارند، انجام میگیرد.
محمدحسین امامی ادامه داد: امسال نیز طبق سنوات گذشته، این مراسم باشکوه همزمان با سالروز شهادت ولینعمتمان حضرت رضا (ع) از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
وی گفت: در این حرکت بزرگ، اجتماع خادمیاران و یاوران رضوی، هیئتهای مذهبی و مردم ولایتمدار اصفهان حضور دارند و هیئتهای مذهبی در طول مسیر به مراسم چهار پایهخوانی می پردازند و همچنین کانونهای خدمت رضوی با برپایی مواکب پذیرایی پذیرای محبان امام رضا (ع) هستند.
معاون خادمیاری کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان تاکید کرد: این ویژهبرنامه با اقامه نماز مغرب و عشا و مراسم شام غریبان شهادت حضرت همراه است و از دیگر بخشهای این مراسم میتوان به قرائت زیارت امینالله، مداحی، مراسم صفهخوانی و سخنرانی حجتالاسلام مرتضی خوشنویس زاده، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور اشاره کرد.
محمد حسین امامی پذیرایی و اطعام رضوی را از دیگر بخشهای این برنامه بیان کرد و افزود: در این مراسم که با همکاری گسترده نهادها و هیئتهای مذهبی برگزار میشود، به بیش از پنج هزار نفر از عزاداران و شیفتگان حضرت اطعام می شود.
معاون خادمیاری کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان همچنین به برنامههای جنبی این مراسم اشاره کرد و گفت: در حاشیه این مراسم، آیین تجلیل از مقام شامخ شهدای خادمیار دفاع مقدس ۱۲ روزه اصفهان و همچنین گرامیداشت یاد مقام گوهر ارزنده، هنرمند متعهد و خادمالرضا استاد محمود فرشچیان برگزار میشود.
محمدحسین امامی ادامه داد: برگزاری این قافله عزاداری که نمادی از وحدت و انسجام مردم ولایتمدار اصفهان است، فرصتی را فراهم میآورد تا علاقهمندان به اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، بهویژه حضرت امام رضا (ع) که امکان سفر به مشهد مقدس را ندارند، در فضایی معنوی و باشکوه، سوگوارهای شایسته برای آن حضرت برگزار کنند.
کانونهای خدمت رضوی استان اصفهان همه ساله و در مناسبتهای مختلف مذهبی، با برنامهریزی دقیق و گسترده، زمینه مشارکت حداکثری مردم و هیئتهای مذهبی در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم را فراهم میکنند که این امر مورد استقبال و قدردانی مسئولان و آحاد مردم قرار گرفته است.