به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: سومین آزمون جامع و چهل‌وهفتمین دوره ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر، از فردا دوشنبه ۳ شهریورماه در استان آغاز می‌شود.

محمد محمدی با بیان اینکه در این دوره، ۱۷۹۵ هنرجو از سراسر استان در دو بخش عملی و نظری رقابت خواهند کرد، افزود: این آزمون با هدف ارتقای سطح مهارت‌های هنرمندان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و اعتباربخشی به توانمندی‌های آنان برگزار می‌شود و شامل دو بخش عملی و نظری برخط (آنلاین) است.

وی گفت: آزمون عملی از سوم تا هشتم شهریور در ۶ حوزه امتحانی شهرستان‌های ساری، آمل، بابل، قائم‌شهر، نوشهر و تنکابن برگزار خواهد شد. آزمون نظری نیز به صورت آنلاین از یازدهم تا سیزدهم شهریور در همین شهرستان‌ها انجام می‌شود.

محمدی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان افزود: در این دوره، ۷۶۸ نفر در آزمون نظری آنلاین و ۶۷۲ نفر در آزمون عملی حضور دارند که در مجموع ۱۷۹۵ هنرجو را شامل می‌شود. از این تعداد، ۵۵۸ نفر زن (۳۸.۷۵ درصد) و ۸۸۲ نفر مرد (۶۱.۲۵ درصد) هستند.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، هنرجویان در رشته‌های متنوعی از جمله گرافیک رایانه ای، چهره‌سازی، تصویربرداری و جلوه‌های رایانه‌ای، صفحه‌آرایی، نوازندگی ساز جهانی و ایرانی، عکاسی دیجیتال، دستیاری طراحی لباس و دوخت، آواز ایرانی و بسته‌بندی رقابت خواهند کرد.

محمدی در پایان با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فرآیند اجرا و پشتیبانی فنی آزمون‌ها، از همه عوامل اجرایی خواست تا با دقت و هماهنگی کامل، زمینه برگزاری منظم و استاندارد این آزمون را فراهم کنند.