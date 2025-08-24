پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: وضعیت جوی استان تا فردا پایدار و همانند روزهای گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: همچون امروز برای فردا آسمان صاف، در برخی ساعات وزش باد و غبارمحلی را شاهد خواهیم بود و سمت باد شرقی و سرعتباد ۴۵-۲۵ کیلومتر بر ساعت است.
وی از وزش باد نسبتا شدید درروز سه شنبه خبر داد و گفت: آسمان صاف است، اما در پارهای از نقاط گرد و خاک خواهیم داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم دمای هوای امروز و فردا را ۴۲ درجه سانتی گراد ذکر کرد و افزود: روز سه شنبه دما دو درجه کاهش مییابد.