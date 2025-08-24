

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با شرکت ۱۲ تیم و در چهار گروه سه تیمی برگزار شد که ۸ تیم به مرحله حذفی راه یافتند.

در نهایت تیم شهدای تهران در مسابقه فینال با حساب دو بر یک از سد شهرداری هچیرود گذشت و قهرمان شد.

در دیدار رده‌بندی هم تیم رها و رستا کرمانشاه با نتیجه دو بر صفر تیم مجموعه ورزشی گردشگری فلامینگو کرمان را مغلوب کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت.