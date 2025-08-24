پخش زنده
مسابقات سپکتاکرا ساحلی آزاد کشور جام شهدای اقتدار که در ساحل شهرستان هچیرود مازندران برگزار شد با قهرمانی تیم شهدای تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با شرکت ۱۲ تیم و در چهار گروه سه تیمی برگزار شد که ۸ تیم به مرحله حذفی راه یافتند.
در نهایت تیم شهدای تهران در مسابقه فینال با حساب دو بر یک از سد شهرداری هچیرود گذشت و قهرمان شد.
در دیدار ردهبندی هم تیم رها و رستا کرمانشاه با نتیجه دو بر صفر تیم مجموعه ورزشی گردشگری فلامینگو کرمان را مغلوب کرد و در جایگاه سوم قرار گرفت.