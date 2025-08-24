به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، امروز یکشنبه در صدر هیئتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی عازم جده شد.

هدف از این اجلاس، بررسی فاجعه انسانی در غزه، هماهنگی برای ارائه کمک‌های فوری، و همچنین بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی قصد رژیم صهیونیستی برای اشغال دائم غزه است.

وزیر خارجه پیشتر در یادداشتی نوشت: نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در زمانی برگزار می‌شود که وضعیت در فلسطین اشغالی از مرز فاجعه گذشته و دیگر کلمات و عبارات برای توصیف این تراژدی انسانی و اخلاقی هولناک کافی نیستند. نشست آتی وزرای سازمان همکاری اسلامی باید به نقطه عطفی تبدیل شود که عزم جمعی کشور‌های اسلامی را برای مهار جاه‌طلبی‌های سیری‌ناپذیر نتانیاهو و دارودسته‌اش تثبیت کند و مانع ادامه قتل عام بی‌گناهان، تخریب کشور‌های اسلامی و الحاق سرزمین‌هایشان شود.

عراقچی افزود: این نشست نباید تنها به اعلام همبستگی با ملت فلسطین یا ابراز تأسف و نگرانی از وضعیت کنونی محدود شود، بلکه آزمونی تاریخی برای امت اسلامی و شاید یکی از معدود فرصت‌ها برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای و جهانی برای توقف تجاوزات اسرائیل است. این نشست باید فراتر از صدور بیانیه‌ها و ابراز مواضع محکومیت رود و به اعمال حداکثر فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک از طریق تشکیل ائتلافی بین‌المللی قدرتمند منجر شود که رژیم صهیونی را به توقف فوری نسل‌کشی، لغو پروژه‌های توسعه‌طلبانه، جدایی‌طلبانه و اشغالگرانه‌اش مجبور کند.