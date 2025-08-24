پخش زنده
ذوالفقار گل احمدزاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان به دعوت احمد دنیامالی به ایران سفر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ذوالفقار گل احمدزاده با استقبال معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و به دعوت احمد دنیامالی و در راس هیات عالی رتبه در دو حوزه ورزش و جوانان وارد تهران شد.
قرار است وی به عنوان مسئول ورزش و جوانان کشور جمهوری تاجیکستان در جریان سفر خود به ایران با احمد دنیامالی دیدار و درباره توسعه همکاریهای دو کشور در حوزههای ورزش و جوانان گفتوگو کند.