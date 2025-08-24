پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اعلام کرد: از عصر امروز تمامی محورهای خراسان جنوبی و مبادی ورودی مرکز استان به علت موج بازگشت مسافران و زائران از مشهد پرحجم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:بیشترین تردد مربوط به محور بجستان- فردوس - دیهوک است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات پایان صفر و بازگشت زائران از مشهد مقدس، ترافیک جادههای خراسان جنوبی از عصر امروز تا صبح فردا نسبتا پرحجم است.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه رانندگان در هنگام خستگی و خواب آلودگی به هیچ عنوان رانندگی نکنند، از رانندگان خواست: علاوه بر رعایت سرعت مجاز و مطمئن، فاصله طولی با خودروی جلوی را رعایت و هنگام رانندگی از حرکات مخاطرهآمیز بویژه در جادههای دو طرفه خودداری کنند.
مرداد امسال در جادههای خراسان جنوبی ۳۲ نفر جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزیش داشته است