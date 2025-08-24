ترکمن‌های دیار گلستان سال‌هاست با همه وجود، عشق و ارادت خود را به امام مهربانی‌ها، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) ابراز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دل‌های پاک و بی‌آلایش این مردم، با نام و یاد امام رضا (ع) آرام می‌گیرد و زیارت بارگاه منوّر رضوی برایشان آرزویی بزرگ و شیرین است.

هر ساله کاروان‌های زیارتی بسیاری در ایام شهادت امام مهربانی‌ها از مناطق ترکمن‌نشین استان راهی مشهد مقدس می‌شوند تا در جوار حرم مطهر امام هشتم (ع) عرض ارادت کنند.

مردمان ترکمن، با وجود فاصله جغرافیایی، قلبشان همواره در صحن و سرای امام رضا (ع) می‌تپد.

ترکمن‌های گلستان، امام رضا (ع) را نه فقط امام ایرانیان، بلکه "امام دل‌ها" می‌دانند و باور دارند که توسل به ایشان، گره‌گشای مشکلات زندگی و چراغ هدایت مسیرشان است. این ارادت خالصانه، سال‌هاست پلی از ایمان، محبت و وحدت میان اقوام این خطه ساخته است.