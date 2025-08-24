بهره برداری از پایگاه امداد و نجات جوخانه سرفاریاب
در دومین روز از هفته دولت پایگاه امداد و نجات جوخانه سرفاریاب به بهر برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی پایگاه امداد و نجات جادهای منطقه جوخانه افتتاح شد سرپرست جمعیت هلالاحمر استان در آئین بهره برداری از این پایگاه امدادی گفت: با توجه به کوهستانی و برق گیر بودن منطقه جوخانه و حادثه خیز بودن این منتطقه در فصل زمستان احداث پایگاه امداد نجان در این منطقه ضروری بود. عادل رهبریان با بیان اینکه عملیات اجرایی ساختمان پایگاه امداد و نجات از سال ۱۳۹۶ آغاز شد افزود: به دلیل اختصاص نیافتن منابع مالی مورد نیاز عملیات اجرایی این ساختمان نیمه تمام متوقف شد. رهبریان با اشاره به اینکه با تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات ملی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عملیات اجرایی این طرح مجدد از سر گرفته شد اضافه کرد: بهدلیل محدودیتهای مالی تکمیل آن سالها به طول انجامید و خوشبختانه امیال با این طرح امداد نجات به بهرهبرداری رسید. وی با بیان اینکه برای ساخت و تجهیز این پایگاه و بهره برداری ازآن پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: فعالیت این پایگاه نقش مهمی در ارائه خدمات امداد و نجات، افزایش سرعت عملیات و کاهش تلفات ناشی از حوادث در مسیر باغچه سادات دارد.