به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هیئت‌های مذهبی در شهادت امام رضا (ع) عزاداری کردند.

در این مراسم که از میدان شهدای این شهر تا مقابل امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) برپا شد، مردم به بر سر و سینه زدن در عزای شهادت امام مهربان شیعیان به عزا پرداختند.

امروز مردم مومن و ولایت مدار اراک برای امام مهربانی‌ها اشک ماتم ریختند.

این آیین با حضور جمعی از مسئولان استان، خادمیاران رضوی و دوستداران و عزاداران اهل بیت علیهم السلام برگزار شد.