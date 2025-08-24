مردم عزادار اراک با حضور در هیئتهای مذهبی در سالروز شهادت هشتمین امام شیعیان عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هیئتهای مذهبی در شهادت امام رضا (ع) عزاداری کردند.
در این مراسم که از میدان شهدای این شهر تا مقابل امامزادگان عبدالله (ع) و آمنه خاتون (س) برپا شد، مردم به بر سر و سینه زدن در عزای شهادت امام مهربان شیعیان به عزا پرداختند.
امروز مردم مومن و ولایت مدار اراک برای امام مهربانیها اشک ماتم ریختند.
این آیین با حضور جمعی از مسئولان استان، خادمیاران رضوی و دوستداران و عزاداران اهل بیت علیهم السلام برگزار شد.