به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: شاخص‌ های عملکردی این شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته و حتی میانگین بلند مدت رشد چشمگیری داشته و در بخش‌ های توسعه شبکه توزیع برق، نوسازی زیرساخت‌ ها و تأمین منابع مالی، دستاوردهای کم‌ سابقه‌ ای به ثبت رسیده است.

یوسف صادقی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۴۴ دستگاه ترانس عمومی در سطح استان نصب شده که این رقم در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۴ دستگاه و در میانگین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۳۸ دستگاه بوده است.

وی افزود: همچنین طول شبکه‌ های توزیع نصب شده به ۱۷۴ کیلومتر رسیده، در حالی‌ که این شاخص در سال قبل ۱۵۸ کیلومتر و در میانگین سال‌ های گذشته ۱۳۸ کیلومتر بوده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به بهبود شاخص‌ های مالی افزود: شرکت توانست ۱۱۰ درصد جذب بودجه سرمایه‌ ای را محقق سازد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ درصد و در میانگین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ نیز ۷۰ درصد بوده است.

صادقی ادامه داد: به منظور نوسازی شبکه توزیع برق در سال ۱۴۰۳، به طول ۱۸۶ کیلومتر از شبکه‌ های سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار آلومینیومی تبدیل شده است، این در حالی است که این عدد در سال قبل ۲۶۶ کیلومتر و در میانگین سنوات ۹۳ کیلومتر بوده است.

وی در ادامه گفت: در همین مدت، ۸۴۶ اصله پایه فرسوده تعویض شد که نسبت به ۱۵۳ اصله در سال گذشته و ۱۴۷ اصله در میانگین سال‌ های گذشته افزایش محسوسی نشان می‌دهد.

مدیرعامل‌ شرکت توزیع نیروی برق استان قم افزود: در زمینه قراردادها نیز ۲۳۰ قرارداد در سال جاری منعقد شده که در مقایسه با ۱۹۵ قرارداد سال گذشته و ۱۱۶ قرارداد میانگین سال‌ های گذشته روندی افزایشی دارد.

صادقی گفت: میزان منابع مالی به ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، در حالی‌ که این رقم در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵ هزار میلیارد ۳۲۱ میلیون ریال و در میانگین سال‌ های گذشته ۱ هزار میلیارد و ۵۵۱ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهبود پایداری شبکه توزیع برق گفت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۴ فیدر ۲۰ کیلوولت و ۵۰ دستگاه کلید هوشمند و اتوماسیون در استان نصب و بهره‌ برداری شد که تأثیر بسزایی در افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق و کاهش خاموشی‌ ها خواهد داشت، که این میزان در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸ فیدر و ۵۰ کلید هوشمند و در سال های قبل نیز ۶ فیدر و ۳۳ کلید هوشمند بوده است.