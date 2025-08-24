به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی فرهی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار یک شکارچی متخلف را قبل از آغاز شکار، با همکاری ماموران نیروی انتظامی شهر رستم‌آباد در جنگل‌های حومه این شهر شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار از کشف و ضبط ادوات شکار از این شکارچی متخلف در فصل شکار ممنوع خبر داد و افزود: شکار و صید در همه عرصه‌های طبیعی در حال حاضر ممنوع است و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید، متخلفان با جرائم نقدی و حبس رو‌به‌رو خواهند شد.

وی از مردم شهرستان خواست هرگونه تخلف در محیط زیست را به اداره حفاظت محیط زیست رودبار اطلاع دهند.