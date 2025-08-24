پخش زنده
امروز: -
«خانه سبز»؛ رقابتی برای یک زندگی پایدار از شبکه دو و پرتره زندهیاد مهدی آژیر در مستند «خانواده آژیر»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند مسابقه «خانه سبز»، از امشب، روزهای یکشنبه تا سه شنبه ساعت ۲۳ از شبکه دو پخش می شود.
این برنامه در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقهای به تهیهکنندگی حسین عطار و کارگردانی مجید عزیزی در گروه غیرنمایشی مرکز سیمرغ تولید شده است.
در «خانه سبز»، سه خانواده تهرانی با سبکهای زندگی متفاوت وارد رقابتی تازه میشوند. موضوع رقابتها حول محور کشاورزی خانگی، پرورش پرندگان، صنایع دستی، تولید تنقلات سالم و استفاده بهینه از منابع شکل گرفته است.
تماشاگران در این مستند مسابقه شاهد خواهند بود که هر خانواده با خلاقیت و پشتکار، چگونه میتواند سبک زندگی سبزتری را تجربه کند و ایدههایی برای یک زندگی پایدار به دست آورد.
مستند «خانواده آژیر»، به کارگردانی و تهیهکنندگی ابوالفضل توکلی، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.
این مستند ضمن مرور کارنامه کاری و آثار شاخصی که زنده یاد مهدی آژیر در آنها به گویندگی پرداخته است، به نقش و جایگاه خانواده او در تداوم حرفه دوبله نیز میپردازد. «خانواده آژیر» پرترهای صمیمی و حرفهای از یکی از چهرههای اثرگذار تاریخ دوبلاژ ایران است.