به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجید شماعی در نشست مشترک با نماینده مردم شهرستان در مجلس و روسای شرکت آب و فاضلاب و سازمان برنامه و بودجه استان گفت: علاوه بر اختصاص ردیف اعتباری برای آغاز عملیات آبرسانی به چند روستای دچار تنش آبی تویسرکان، همچنین تخصیص ۲۷ میلیارد تومان اعتبار به بسیج سازندگی استان، برای طرح آبرسانی روستایی از سد خرمرود مصوب شد.

او افزود: ۲ دستگاه تانکر آبرسانی سیار نیز به تویسرکان اختصاص می یابد.