تیم‌های آلومینیوم و خیبر در اراک مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی و با قضاوت سُعاد وفاپیشه برگزار می‌شود، شاگردان جوان مجتبی حسینی برای اثبات شایستگی‌های خود مقابل تیم سید مهدی رحمتی به میدان می‌روند.

اراکی‌ها که هفته گذشته در سیرجان با یک گل مغلوب گل گهر شدند این هفته مقابل تیمی به نام خیبر خرم‌آباد به میدان می‌روند که در هفته اول لیگ برتر، مس رفسنجان را ۳-۲ برد و اکنون با انگیزه‌های فراوان در اراک پا به زمین مسابقه خواهد گذاشت.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد از ساعت۱۹:۱۵ روز دوشنبه، سوم شهریورماه در هفته دوم لیگ‌برتر در ورزشگاه امام‌خمینی اراک مقابل هم قرار می‌گیرند.