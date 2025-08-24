آیین خشت گذاری اولین مدرسه «اولیاءساز» استان مرکزی در روستای بصری شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم کلنگزنی ۲ مدرسه ۳ کلاسه «اولیاءساز» در روستای بصری با حضور جمعی از مسؤولان استانی و شهرستانی در روستای بصری برگزار شد.
نماینده مردم شازند گفت: وضعیت شهرستان شازند طوری است که روستاهای زیادی نیازمند تامین اعتبارات لازم دارند، اما باتوجه به کم بودن اعتبارات دولت لازم است که خیرین و بنیاد علوی پای کار باشند.
هوشنگ هادیان پور افزود: این اقدامات میتواند منجر به توسعه سطح و فضای آموزشی شود و امیدواریم بتوانیم شرایط را برای نوسازی و بازسازی مدارس شهرستان فراهم کنیم.
این مدارس با هدف تربیت نسلی آگاه، متعهد و مشارکتجو در مسیر توسعه پایدار آموزشی احداث میشود؛ مدارسی که نهتنها دانشآموز میپرورد، بلکه با تقویت پیوند خانه و مدرسه، زمینهساز پرورش اولیاء آگاه و همراه نیز خواهد بود.